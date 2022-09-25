Украинские военные поразили месторасположение Росгвардии в Херсоне, - ОК "Юг"

Украинская авиация и артиллерия 24 сентября мощно атаковала российских оккупантов на южнобукском направлении. Наши воины уничтожили десятки живой силы и техники противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .
Военные отмечают, что пилоты отработали пять ударов по двум системам противовоздушной обороны в Херсонском и Каховском районах и трем районам сосредоточения вооружения и техники в Бериславском районе.
В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 266 задач, в том числе усилив огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы.
Кроме этого, ВСУ ослабили вражескую армию на три пункта управления вдоль линии фронта, а также поразили месторасположение Росгвардии в Херсоне и подавили один из опорных пунктов противника в районе Давидового Брода.
По подтвержденным результатам, оккупанты потеряли:
"Враг продолжает воздушную разведку и попытки атак с помощью беспилотных летательных аппаратов. Два разведчика типа "Орлан-10" уничтожены в Бериславском районе Херсонской области и в Баштанском районе Николаевской области. В соседнем Николаевском районе сбит дрон-камикадзе "Шахид-136", - указали в ОК "Юг".
Наши воины добавили, что еще были уничтожены три склада вражеских боеприпасов в Баштанском, Херсонском и Бериславском районах.
Напомним, ВСУ нанесли удар по российским оккупантам в Новой Каховке.
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