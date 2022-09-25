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Украинские военные поразили месторасположение Росгвардии в Херсоне, - ОК "Юг"

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Воскресенье 25 сентября 2022 02:46
Украинские военные поразили месторасположение Росгвардии в Херсоне, - ОК "Юг" Фото: ВСУ поразили месторасположение Росгвардии в Херсоне (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинская авиация и артиллерия 24 сентября мощно атаковала российских оккупантов на южнобукском направлении. Наши воины уничтожили десятки живой силы и техники противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Военные отмечают, что пилоты отработали пять ударов по двум системам противовоздушной обороны в Херсонском и Каховском районах и трем районам сосредоточения вооружения и техники в Бериславском районе.

В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 266 задач, в том числе усилив огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы.

Кроме этого, ВСУ ослабили вражескую армию на три пункта управления вдоль линии фронта, а также поразили месторасположение Росгвардии в Херсоне и подавили один из опорных пунктов противника в районе Давидового Брода.

По подтвержденным результатам, оккупанты потеряли:

  • 57 солдат;
  • 2 гаубицы "Мста-Б" и еще одну 122-ех мм;
  • самоходную артустановку "Гвоздика" и самоходную гаубицу "Акация";
  • реактивную систему залпового огня "Град";
  • 2 командно-штабных машины;
  • 19 единиц другой автобронетехники.

"Враг продолжает воздушную разведку и попытки атак с помощью беспилотных летательных аппаратов. Два разведчика типа "Орлан-10" уничтожены в Бериславском районе Херсонской области и в Баштанском районе Николаевской области. В соседнем Николаевском районе сбит дрон-камикадзе "Шахид-136", - указали в ОК "Юг".

Наши воины добавили, что еще были уничтожены три склада вражеских боеприпасов в Баштанском, Херсонском и Бериславском районах.

Напомним, ВСУ нанесли удар по российским оккупантам в Новой Каховке.

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