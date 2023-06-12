Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр

За минулий тиждень українським військовим вдалось звільнити від російських окупантів сім населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони Ганни Маляр.
За її даними, в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах звільнено:
Окрім цього просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, а площа взятої під контроль території становить 90 кВ.км.
Фото: скріншот (deepstatemap.live)
Раніше Сухопутні війська ЗСУ офіційно підтвердили звільнення населеного пункту Благодатне від російських окупантів.
За словами речника Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня, операція з деокупації населених пунктів була успішною у взаємодії з іншими підрозділами.
Пізніше Сьомий окремий батальйон АРЕЙ УДА повідомив про звільнення сусіднього населеного пункту Нескучне.
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