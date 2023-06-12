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Украинские военные за неделю освободили семь населенных пунктов, - Маляр

Фото: украинские военные за неделю освободили семь населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

За прошедшую неделю украинским военным удалось освободить от российских оккупантов семь населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Анны Маляр.

По ее данным, в ходе ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах освобождены:

  • Лобковое;
  • Левадное;
  • Новодаровка;
  • Нескучное;
  • Сторожевое;
  • Макаровка;
  • Благодатный.

Кроме этого, продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, а площадь взятой под контроль территории составляет 90 кВ.км.

Фото: скріншот (deepstatemap.live)

Деоккупация украинских территорий

Ранее Сухопутные войска ВСУ официально подтвердили освобождение населенного пункта Благодатное от российских оккупантов.

По словам спикера Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня, операция по деоккупации населенных пунктов была успешной во взаимодействии с другими подразделениями.

Позже Седьмой отдельный батальон АРЕЙ УДА сообщил об увольнении соседнего населенного пункта Нескучное.

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Война России против УкраиныАнна МалярКонтрнаступление ВСУ