ua ru
Вт, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові розповіли деталі збиття двох літаків РФ

Новость на русском →
Україна, Вівторок 29 листопада 2022 11:52
Українські військові розповіли деталі збиття двох літаків РФ Фото: ЗСУ розповіли деталі збиття двох літаків РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові збили два російські літаки - Су-24м та Су-25 у понеділок, 28 листопада. Обидві "сушки" збиті на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"28 листопада близько 15-ї та 17.00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два російських літаки", - йдеться в повідомленні.

Літаки було збито:

  • бомбардувальник Су-24м на Лисичанському напрямку;
  • штурмовик Су-25 на Бахмутському.

Як повідомлялося, ЗСУ збили ворожі літаки Су-25 та Су-24. Згідно з зведенням Генштабу, авіація ЗСУ завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ збили два ворожі літаки і ліквідували ще 480 росіян. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 88 380 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Українські захисники за добу збили ворожі літаки Су-25 та Су-24, - Генштаб
Українські захисники за добу збили ворожі літаки Су-25 та Су-24, - Генштаб
DAILY
Михайло Самусь: Захід даремно боїться ескалації конфлікту та розвалу Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: Захід даремно боїться ескалації конфлікту та розвалу Росії