Українські військові розповіли деталі збиття двох літаків РФ

Українські військові збили два російські літаки - Су-24м та Су-25 у понеділок, 28 листопада. Обидві "сушки" збиті на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"28 листопада близько 15-ї та 17.00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два російських літаки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ЗСУ збили ворожі літаки Су-25 та Су-24. Згідно з зведенням Генштабу, авіація ЗСУ завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ збили два ворожі літаки і ліквідували ще 480 росіян. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 88 380 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.