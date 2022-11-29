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Украинские военные рассказали детали сбития двух самолетов РФ

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Украина, Вторник 29 ноября 2022 11:52
Украинские военные рассказали детали сбития двух самолетов РФ Фото: ВСУ рассказали детали сбития двух самолетов РФ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные сбили два российских самолета - Су-24м и Су-25 в понедельник, 28 ноября. Обе "сушки" сбиты на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"28 ноября около 15 и 17.00 зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два российских самолета", - говорится в сообщении.

Самолеты были сбиты:

  • бомбардировщик Су-24м на Лисичанском направлении;
  • штурмовик Су-25 на Бахмутском.

Как сообщалось, ВСУ сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24. Согласно сводке Генштаба, авиация ВСУ нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ сбили два вражеских самолета и ликвидировали еще 480 россиян. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 88 380 военных.

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