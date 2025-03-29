Украинские военные разгромили позиции оккупантов на Краматорском направлении

ВСУ нанесли удар по укрытиям и огневым позициям оккупантов на Краматорском направлении. В результате уничтожена вражеская пехота и укрепления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Несмотря на попытки оккупантов спрятаться в укрытиях, украинские штурмовики находят способы ликвидировать их. Благодаря эффективным ударам российские силы несут значительные потери в живой силе и технике.

Оккупанты получают "горячие встречи" с ударными беспилотниками, которые прицельно уничтожают вражескую пехоту, укрепления и огневые позиции.

Украинские военные продолжают активно использовать FPV-дроны для поражения российских войск на Краматорском направлении.

Напомним, что за минувшие сутки, с 28 на 29 марта, российская армия потеряла 1740 военных, 64 артиллерийские системы и 23 танка.

Общие потери врага с 24 февраля 2022 года по 29 марта 2025 года ориентировочно составляют 912 490 ликвидированных оккупантов, 10 478 танков и 21 796 боевых бронированных машин.

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