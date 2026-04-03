Українські військові розгорнули бази у Лівії для боротьби з РФ, - RFI

Українські військові фахівці розгорнули діяльність на заході Лівії для протидії російським інтересам. Наразі там нібито перебувають понад 200 офіцерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування RFI.
За інформацією джерел видання, на лівійській території перебувають понад 200 українських офіцерів та експертів. Їхнє розгортання було офіційно узгоджене з урядом у Триполі, який очолює Абдельхамід Дбейбах.
Наразі українські сили нібито зосереджені у трьох ключових локаціях, серед яких академія військово-повітряних сил у Місраті, де також базуються військові підрозділи США, Італії та Туреччини.
Джерела додають, що іншим стратегічним об'єктом є повністю обладнана база у місті Завія, розташована поблизу великого нафтового комплексу Меллітах. Цей пункт забезпечує прямий вихід до моря та використовується для запуску повітряних і морських дронів.
Також українські фахівці використовують штаб 111-ї бригади у Триполі для проведення координаційних зустрічей із представниками лівійської армії.
За даними джерел, відповідну угоду про присутність підписали у жовтні минулого року за ініціативи українського військового аташе.
В межах домовленостей Україна нібито забезпечує підготовку лівійських військовослужбовців, фокусуючись на експлуатації безпілотних апаратів.
Довгострокові плани сторін також передбачають постачання озброєння та залучення українських інвестицій у нафтовий сектор Лівії.
Журналісти-розслідувачі стверджують, що українські підрозділи безпосередньо причетні до ударів по російських суднах, які використовуються для обходу міжнародних санкцій.
Зокрема видання пише, що 4 березня 2026 року автономний морський дрон Magura V5 уразив російський ЗПГ-танкер "Арктик Метагаз". Аналогічний інцидент стався у грудні 2025 року з нафтовим танкером "Кенділь", який атакували за 250 кілометрів від узбережжя.
Журналісти видання зазначають, що офіційний Київ та лівійський уряд у Триполі наразі утримуються від коментарів щодо оприлюднених фактів.
Водночас російська сторона ще восени 2025 року виступала зі звинуваченнями на адресу прем'єр-міністра Дбейби, закидаючи йому логістичну підтримку українських груп за сприяння британської розвідки.
Політичні лідери регіону вже висловили занепокоєння через перетворення Лівії на черговий майданчик протистояння між Москвою та Києвом.
Нагадаємо, 3 березня 2026 року в Середземному морі загорівся російський танкер Arctic Metagaz, який перевозив зріджений природний газ (ЗПГ). Судно перебувало під санкціями США та Великої Британії.
Пізніше у РФ назвали цей інцидент актом "міжнародного тероризму" та звинуватили в атаці Україну.
Раніше, у грудні 2025 року, Служба безпеки України вперше уразила танкер "тіньового флоту" РФ у нейтральних водах Середземного моря. Тоді спецслужба оприлюднила відео палаючого судна, підкресливши можливість діставати ворожі цілі далеко за межами Чорноморського регіону.