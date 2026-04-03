Українські військові розгорнули бази у Лівії для боротьби з РФ, - RFI

Присутність українських офіцерів

За інформацією джерел видання, на лівійській території перебувають понад 200 українських офіцерів та експертів. Їхнє розгортання було офіційно узгоджене з урядом у Триполі, який очолює Абдельхамід Дбейбах.

Наразі українські сили нібито зосереджені у трьох ключових локаціях, серед яких академія військово-повітряних сил у Місраті, де також базуються військові підрозділи США, Італії та Туреччини.

Джерела додають, що іншим стратегічним об'єктом є повністю обладнана база у місті Завія, розташована поблизу великого нафтового комплексу Меллітах. Цей пункт забезпечує прямий вихід до моря та використовується для запуску повітряних і морських дронів.

Також українські фахівці використовують штаб 111-ї бригади у Триполі для проведення координаційних зустрічей із представниками лівійської армії.

Умови співпраці та атаки на танкери РФ

За даними джерел, відповідну угоду про присутність підписали у жовтні минулого року за ініціативи українського військового аташе.

В межах домовленостей Україна нібито забезпечує підготовку лівійських військовослужбовців, фокусуючись на експлуатації безпілотних апаратів.

Довгострокові плани сторін також передбачають постачання озброєння та залучення українських інвестицій у нафтовий сектор Лівії.

Журналісти-розслідувачі стверджують, що українські підрозділи безпосередньо причетні до ударів по російських суднах, які використовуються для обходу міжнародних санкцій.

Зокрема видання пише, що 4 березня 2026 року автономний морський дрон Magura V5 уразив російський ЗПГ-танкер "Арктик Метагаз". Аналогічний інцидент стався у грудні 2025 року з нафтовим танкером "Кенділь", який атакували за 250 кілометрів від узбережжя.

Реакція сторін

Журналісти видання зазначають, що офіційний Київ та лівійський уряд у Триполі наразі утримуються від коментарів щодо оприлюднених фактів.

Водночас російська сторона ще восени 2025 року виступала зі звинуваченнями на адресу прем'єр-міністра Дбейби, закидаючи йому логістичну підтримку українських груп за сприяння британської розвідки.

Політичні лідери регіону вже висловили занепокоєння через перетворення Лівії на черговий майданчик протистояння між Москвою та Києвом.