Провал під Вугледаром послабив віру росіян у здатність розпочати новий масштабний наступ на сході України, - ISW

Росіяни готуються посилити свої атаки на сході України в найближчі кілька тижнів. Однак ворог не має ресурсів, необхідних для початку широкомасштабної наступальної операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають що, російські мілблогери виглядають деморалізованими перспективами Кремля здійснити великий наступ і звинувачують чиновників адміністрації президента РФ в створенні недосяжних очікувань.

"Інформація про тактичні невдачі окупантів навколо Вугледара Донецької області ще більше послабила віру росіян у те, що їхні війська здатні розпочати рішучу наступальну операцію", - мовиться у звіті.

Як вказують в ISW, один із наближених до Кремля мілблогерів стверджував, що росіянам не вдалося швидко просунутися у перші дні свого наступу, аби захопити Вугледар, і що вони втратили ініціативу через швидке перекидання українськими силами резервів у цей район.

"Мілблогер відреагував на вірусні кадри, на яких ЗСУ знищують безладну колону російських механізованих військ у районі Вугледару, припустивши, що наступ там завершився", - підкреслили фахівці.

В Інституті вивчення війни додали, що мілблогери використали кадри, щоб розкритикувати російське військове командування за повторення тих самих провалів, які переслідували армію РФ протягом війни проти України.

Ключові висновки ISW: