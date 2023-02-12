Провал під Вугледаром послабив віру росіян у здатність розпочати новий масштабний наступ на сході України, - ISW
Росіяни готуються посилити свої атаки на сході України в найближчі кілька тижнів. Однак ворог не має ресурсів, необхідних для початку широкомасштабної наступальної операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають що, російські мілблогери виглядають деморалізованими перспективами Кремля здійснити великий наступ і звинувачують чиновників адміністрації президента РФ в створенні недосяжних очікувань.
"Інформація про тактичні невдачі окупантів навколо Вугледара Донецької області ще більше послабила віру росіян у те, що їхні війська здатні розпочати рішучу наступальну операцію", - мовиться у звіті.
Як вказують в ISW, один із наближених до Кремля мілблогерів стверджував, що росіянам не вдалося швидко просунутися у перші дні свого наступу, аби захопити Вугледар, і що вони втратили ініціативу через швидке перекидання українськими силами резервів у цей район.
"Мілблогер відреагував на вірусні кадри, на яких ЗСУ знищують безладну колону російських механізованих військ у районі Вугледару, припустивши, що наступ там завершився", - підкреслили фахівці.
В Інституті вивчення війни додали, що мілблогери використали кадри, щоб розкритикувати російське військове командування за повторення тих самих провалів, які переслідували армію РФ протягом війни проти України.
Ключові висновки ISW:
- Розбіжність між обмеженими російськими просуваннями в районі Бахмута та відсутністю суттєвих просувань в інших місцях може підтвердити зауваження про те, що армія РФ не в змозі забезпечити швидкий наступ за допомогою традиційної механізованої маневрової війни.
- Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин намагається врятувати свій вплив, що падає, оскільки Кремль продовжує відсторонювати його та його найманців.
- У ніч з 10 на 11 лютого російські війська завдали ударів з повітря, ракет, повітряних і морських безпілотників по півдню України.
- Російські війська продовжували наступальні дії поблизу Сватового та Кремінної.
- Російські війська продовжують віддавати перевагу наступальним операціям у Донецькій області.
- Загарбники, ймовірно, осушують Каховське водосховище на північ від окупованої Запорізької області.
- Пригожин підтвердив, що ПВК "Вагнер" припинила вербування в російських в'язницях через закінчення терміну дії угоди з Міністерством оборони РФ.
Нагадаємо, Росія за три дні втратила під Вугледаром та Авдіївкою понад 100 одиниць військової техніки.
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