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Українські військові розбили ворожу колону техніки під Бахмутом (відео)

Фото: Українські військові розбили ворожу колону техніки під Бахмутом (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові виявили ворожу колону техніки, яка рухалась у полі та завдали по ній ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Воїни нищать окупантів у районі Бахмуту", - йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах зазначають, що це результат роботи 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Проте DeepState повідомляє, що знищення колони сталося біля Зеленого Гаю, що у Запорізькій області.

Нагадаємо, що бійці Збройних сил України завдали ударів з мінометів по позиціях росіян та знищили частину окупантів.

До того ж, наші захисники показали перший знищений російський "Термінатор".

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