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Украинские военные разбили вражескую колонну техники под Бахмутом (видео)

Фото: Украинские военные разбили вражескую колонну техники под Бахмутом (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные обнаружили вражескую колонну техники, которая двигалась в поле и нанесли по ней удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Воины уничтожают оккупантов в районе Бахмута", - говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках отмечают, что это результат работы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Однако DeepState сообщает, что уничтожение колонны произошло возле Зеленой Рощи в Запорожской области.

Напомним, что бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удары с минометов по позициям россиян и уничтожили часть оккупантов.

К тому же наши защитники показали первый уничтоженный российский "Терминатор".

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