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Українські мінометники знищили штурмову групу окупантів на сході України (відео)

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Україна, Субота 11 лютого 2023 17:35
Українські мінометники знищили штурмову групу окупантів на сході України (відео) Фото: Українські мінометники знищили штурмову групу окупантів на сході України (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Бійці Збройних сил України завдали ударів з мінометів по позиціях росіян та знищили частину окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника.

"Українські мінометники знищили штурмову піхоту окупанта", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбулось на східному напрямку України.

Нагадаємо, що військові прикордонної аеророзвідки знищили групу російських окупантів та показали це на відео.

До того ж, наші захисники показали перший знищений російський "Термінатор".

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