Українські мінометники знищили штурмову групу окупантів на сході України (відео)
Фото: Українські мінометники знищили штурмову групу окупантів на сході України (GettyImages)
Бійці Збройних сил України завдали ударів з мінометів по позиціях росіян та знищили частину окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника.
"Українські мінометники знищили штурмову піхоту окупанта", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це відбулось на східному напрямку України.
Нагадаємо, що військові прикордонної аеророзвідки знищили групу російських окупантів та показали це на відео.
До того ж, наші захисники показали перший знищений російський "Термінатор".
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