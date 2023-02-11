Українські мінометники знищили штурмову групу окупантів на сході України (відео)

Бійці Збройних сил України завдали ударів з мінометів по позиціях росіян та знищили частину окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника.

Зазначається, що це відбулось на східному напрямку України.

Нагадаємо, що військові прикордонної аеророзвідки знищили групу російських окупантів та показали це на відео.

До того ж, наші захисники показали перший знищений російський "Термінатор".

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