Украинские военные разбили вражескую колонну техники под Бахмутом (видео)

Украинские военные обнаружили вражескую колонну техники, которая двигалась в поле и нанесли по ней удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Воины уничтожают оккупантов в районе Бахмута", - говорится в сообщении. В Сухопутных войсках отмечают, что это результат работы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Однако DeepState сообщает, что уничтожение колонны произошло возле Зеленой Рощи в Запорожской области.