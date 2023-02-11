Украинские военные разбили вражескую колонну техники под Бахмутом (видео)
Украинские военные обнаружили вражескую колонну техники, которая двигалась в поле и нанесли по ней удары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.
"Воины уничтожают оккупантов в районе Бахмута", - говорится в сообщении.
В Сухопутных войсках отмечают, что это результат работы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
Однако DeepState сообщает, что уничтожение колонны произошло возле Зеленой Рощи в Запорожской области.
Напомним, что бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удары с минометов по позициям россиян и уничтожили часть оккупантов.
К тому же наши защитники показали первый уничтоженный российский "Терминатор".
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