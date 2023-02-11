ua ru
Сб, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные разбили вражескую колонну техники под Бахмутом (видео)

Новина українською →
Украина, Суббота 11 февраля 2023 22:21
Украинские военные разбили вражескую колонну техники под Бахмутом (видео) Фото: Украинские военные разбили вражескую колонну техники под Бахмутом (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные обнаружили вражескую колонну техники, которая двигалась в поле и нанесли по ней удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Воины уничтожают оккупантов в районе Бахмута", - говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках отмечают, что это результат работы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Однако DeepState сообщает, что уничтожение колонны произошло возле Зеленой Рощи в Запорожской области.

Напомним, что бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удары с минометов по позициям россиян и уничтожили часть оккупантов.

К тому же наши защитники показали первый уничтоженный российский "Терминатор".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Донбасс Донецкая область Запорожская область Война в Украине
NEWS
РФ несет значительные потери на Донбассе, а ВСУ атаковали вражескую технику и ЗРК, - Генштаб
РФ несет значительные потери на Донбассе, а ВСУ атаковали вражескую технику и ЗРК, - Генштаб
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм