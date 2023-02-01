Українські військові розбили основні сили росіян під Вугледаром: карти боїв

Контрнаступ на сході Харківської та заході Луганської областей

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки, щоб відновити втрачені позиції вздовж лінії Сватове-Кремінна 31 січня. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські наступи поблизу Новоселівського (16 км на північний захід від Сватового) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) Луганської області та Ямполівки (16 км на захід від Кремінної) у Донецькій області. Речник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий 31 січня заявив, що наступ українських військ на лінії Сватове-Кремінна сповільнився. На геолокаційних відеозаписах бойових дій, опублікованих 30 січня, видно, як російська артилерія обстрілює українські позиції приблизно за 8 км на захід від Кремінної, вказуючи на те, що українські сили просунулися в межах 8 км від населеного пункту.

Українські війська продовжували завдавати ударів по районах зосередження росіян в окупованій Луганській області. Фотографії з геолокацією, опубліковані 31 січня, підтверджують заяви так званої "ЛНР" про те, що українські війська завдали удару з HIMARS по Кадіївці (48 км на захід від міста Луганськ на трасі Т0504 Лисичанськ-Луганськ).

Ситуація на Донбасі

31 січня російські війська продовжили наступальні дії в районі Бахмута. Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий повідомив, що за минулу добу між українськими та російськими військами в районі Бахмута відбулося 42 бойові дії. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські штурми під самим Бахмутом; за 29 км на північний схід від Бахмута біля Спірного, Красної Гори та Парасковіївки; та в межах 7 км на південний захід від Бахмута біля Іванівського та Кліщіївки. Джерело, пов’язане з 105-м стрілецьким полком так званої "ДНР" стверджувало, що російські війська захопили Сакко та Ванцетті (17 км на північ від Бахмута), хоча ISW не знайшло жодних візуальних доказів, які б підтверджували це твердження.

Міністерство оборони Росії заявило, що "добровольці десантно-штурмових загонів" за підтримки звичайних російських підрозділів захопили Благодатне (11 км на північ від Бахмута), після того, як 28 січня власник групи "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його бійці захопили населений пункт. Раніше ISW повідомляв, що геолокаційні кадри, опубліковані 29 січня, вказують на те, що російські війська, ймовірно, захопили поселення. Міноборони Росії продовжує називати групу "Вагнера" "добровольцями десантно-штурмових загонів", щоб звести до мінімуму їхню відповідальність за тактичні наступи в районі Бахмута, визнаючи її роль. Джерело в 105-му стрілецькому полку так званої "ДНР" стверджувало, що 30 січня російські війська почали масований штурм самого Бахмута і просунулися на східну околицю міста. Джерело також стверджувало, що російські сили просунулися на позиції в межах 1 км від траси T0504 Костянтинівка-Бахмут поблизу Іванівського (6 км на захід від Бахмута), хоча ISW також не спостерігала візуальних доказів, які б підтверджували це твердження.

31 січня російські війська продовжили наступальні дії в районі міста Донецьк – Авдіївка. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські штурми поблизу Авдіївки, Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки). Джерело, пов’язане з БАРС-13 (Російський бойовий резерв країни), стверджувало, що елементи БАРС-14 знищили українську диверсійно-розвідувальну групу поблизу Макіївки (27 км на південний захід від Авдіївки).

31 січня російські війська продовжили локалізовані наступальні дії на заході Донецької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські штурми поблизу Вугледара (30 км на південний захід від Донецька). 29 січня російський "воєнкор" опублікував кадри, як повідомляється, що російські танкові підрозділи 36-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 29-ї загальновійськової армії Східного військового округу б’ються по українських танкових частинах в районі Вугледару. Український військовий офіцер повідомив, що російським силам не вдалося встановити контроль над позиціями біля Вугледара, а також що великі втрати та погана погода стримують боєздатність росіян у цьому районі.

Український військовий повідомив, що за перші дні відновлення російського штурму під Вугледаром українські війська ліквідували найдосвідченіші російські формування, а 155-а ОМБр Тихоокеанського флоту зазнала великих втрат. Український військовий повідомив, що російські сили накопичили велику кількість сил у цьому районі та, ймовірно, продовжуватимуть локалізований наступ, щоб захопити Вугледар. 30 січня російські джерела розширили кадри, на яких нібито видно, як елементи 155-ї бригади морської піхоти входять у Вугледар, а одне російське джерело стверджує, що станом на 30 січня в самому населеному пункті тривають бої. 31 січня російський "воєнкор" заявив, що українські сили перекинули велику кількість особового складу в район Вугледара.

Російські війська навряд чи отримають вигоду в іншому місці на сході України від локалізованого наступу навколо Вугледара. Міністерство оборони Сполученого Королівства повідомило, що російські війська, ймовірно, перевели зондувальні атаки поблизу Павлівки (36 км на південний захід від міста Донецьк) і Вугледара в більш узгоджений наступальний штурм з метою розвитку нового напряму просування в Донецькій області. Розробка нового напряму російського просування навряд чи посилить інші російські наступальні операції на сході України через, як здається, відсутність загальної оперативної координації між цими окремими наступальними операціями та відстані між ними. Раніше ISW оцінювало, що локалізований російський наступ у районі Вугледара є частиною ширшої спроби розосередити українські сили вздовж лінії фронту в Україні та створити умови для рішучого російського наступу в західній Луганській області. Російським військам, ймовірно, доведеться активізувати широкомасштабний наступ з району міста Донецька, щоб створити оперативну злагодженість між наступами навколо Вугледара та операціями навколо Бахмута. ISW не помічає жодних доказів підготовки Росії до такого наступу.

"Південна вісь"

Ймовірно, російські війська віддають перевагу диверсійній та розвідувальній діяльності над територіями на півдні України. Начальник Українського прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін заявив, що російські диверсійно-розвідувальні групи активізували свою діяльність у Дніпрі в Херсонській області та вздовж лінії фронту в Запорізькій області і не намагаються захопити територію. 31 січня Генштаб України повідомив, що минулої доби українські війська знищили щонайменше п’ять російських диверсійно-розвідувальних катерів у Дніпрі. Російські та українські джерела не повідомляли, що 31 січня російські війська п’ятий день поспіль здійснювали наземні атаки в Запорізькій області. Ці звіти (або їх відсутність) підтверджують попередню оцінку ISW про те, що заяви окупаційного чиновника Запорізької області Володимира Рогова про триваючий російський наступ у Запорізькій області, швидше за все, були перебільшені як частина російської інформаційної операції.

Українські війська здійснили рейд на східний (лівий) берег річки Дніпро 31 січня. На геолокаційних знімках від 31 січня видно два човни на річці Дніпро біля дельтових островів на південний захід від Херсона. Російські джерела повідомили, що українські сили ненадовго висадилися поблизу та зайняли позиції в житловому районі на березі річки, перш ніж вогонь російської артилерії змусив українські сили покинути східний берег. Один російський "воєнкор" стверджував, що українські сили розвідують російські позиції та, можливо, намагаються зафіксувати російські сили в Херсонській області, але не мають наміру створювати плацдарм на східному березі річки Дніпро. Переривчасті українські рейди на східний берег Херсонської області продовжують демонструвати, що російські сили, ймовірно, не мають повного контролю над східним узбережжям річки Дніпро, як раніше повідомляв ISW.

Російська окупаційна влада продовжила роботу з відновлення російської логістичної лінії між Краснодарським краєм і Кримом. Віце-прем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін заявив, що 31 січня влада відновила четвертий і останній проліт автомобільного мосту через Керченську протоку. 26 січня окупаційна влада встановила третій проліт автомобільного мосту. Хуснуллін повторив, що Росія планує знову відкрити Керченський міст для автомобільного руху в березні 2023 року.

31 січня російські війська продовжували наносити звичайні артилерійські удари по районах Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.