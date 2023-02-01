Украинские военные разбили основные силы россиян под Угледаром: карты боев

За минувшие сутки, 31 января, ВСУ 42 раза вступили в бой с россиянами под Бахмутом, а у Угледара украинские военные разбили наиболее опытные формирования оккупантов.

Контрнаступление на востоке Харьковской и западе Луганской областей

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции вдоль линии Сватово-Кременной 31 января. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские наступления вблизи Новоселовского (16 км к северо-западу от Сватового) и Белогоровки (12 км к югу от Кременной) Луганской области и Ямполевки (16 км к западу от Кременной) в Донецкой области. Представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый 31 января заявил, что наступление украинских войск на линии Сватово-Кременная замедлилось. На геолокационных видеозаписях боевых действий, опубликованных 30 января, видно, как российская артиллерия обстреливает украинские позиции примерно в 8 км к западу от Кременной, указывая на то, что украинские силы продвинулись в пределах 8 км от населенного пункта.

Украинские войска продолжали наносить удары по районам сосредоточения россиян в оккупированной Луганской области. Фотографии с геолокацией, опубликованные 31 января, подтверждают заявления так называемой "ЛНР" о том, что украинские войска нанесли удар с HIMARS по Кадиевке (48 км к западу от Луганска на трассе Т0504 Лисичанск-Луганск).

Ситуация на Донбассе

31 января русские войска продолжили наступательные действия в районе Бахмута. Представитель Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый сообщил, что за минувшие сутки между украинскими и российскими войсками в районе Бахмута произошло 42 боевых действия. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские штурмы под самим Бахмутом; в 29 км северо-восточнее Бахмута возле Спорного, Красной Горы и Парасковеевки; и в пределах 7 км юго-западнее Бахмута возле Ивановского и Клещиевки. Источник, связанный со 105-м стрелковым полком так называемой "ДНР" утверждал, что российские войска захватили Сакко и Ванцетти (17 км к северу от Бахмута), хотя ISW не нашел никаких визуальных доказательств, подтверждающих это утверждение.

Министерство обороны России заявило, что "добровольцы десантно-штурмовых отрядов" при поддержке обычных российских подразделений захватили Благодатное (11 км севернее Бахмута), после того, как 28 января владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы захватили населенный пункт . Ранее ISW сообщал, что геолокационные кадры, опубликованные 29 января, указывают на то, что российские войска, вероятно, захватили поселение. Минобороны России продолжает называть группу "Вагнера" "добровольцами десантно-штурмовых отрядов", чтобы свести к минимуму их ответственность за тактические наступления в районе Бахмута, признавая ее роль. Источник в 105-м стрелковом полку так называемой "ДНР" утверждал, что 30 января российские войска начали массированный штурм самого Бахмута и продвинулись на восточную окраину города. Источник также утверждал, что российские силы продвинулись на позиции в пределах 1 км от трассы T0504 Константиновка-Бахмут близ Ивановского (6 км к западу от Бахмута), хотя ISW также не наблюдала визуальных доказательств, подтверждающих это утверждение.

31 января российские войска продолжили наступательные действия в районе города Донецк – Авдеевка. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы вблизи Авдеевки, Водяного (7 км юго-западнее Авдеевки) и Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки). Источник, связанный с БАРС-13 (Российский боевой резерв страны), утверждал, что элементы БАРС-14 уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу вблизи Макеевки (27 км юго-западнее Авдеевки).

31 января российские войска продолжили локализованные наступательные действия на западе Донецкой области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы вблизи Угледара (30 км юго-западнее Донецка). 29 января российский "военкор" опубликовал кадры, как сообщается, что российские танковые подразделения 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа сражаются по украинским танковым частям в районе Угледара. Украинский военный офицер сообщил, что российским силам не удалось установить контроль над позициями у Угледара, а также, что большие потери и плохая погода сдерживают боеспособность россиян в этом районе.

Украинский военный сообщил, что за первые дни восстановления российского штурма под Угледаром украинские войска ликвидировали самые опытные российские формирования, а 155-я ОМБр Тихоокеанского флота понесла большие потери. Украинский военный сообщил, что российские силы накопили большое количество сил в этом районе и, вероятно, будут продолжать локализованное наступление, чтобы захватить Угледар. 30 января российские источники расширили кадры, на которых якобы видно, как элементы 155-й бригады морской пехоты входят в Угледар, а один российский источник утверждает, что на 30 января в самом населенном пункте продолжаются бои. 31 января российский военкор заявил, что украинские силы перебросили большое количество личного состава в район Угледара.

Российские войска вряд ли извлекут выгоду в другом месте на востоке Украины от локализованного наступления вокруг Угледара. Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило, что российские войска, вероятно, перевели зондирующие атаки вблизи Павловки (36 км юго-западнее города Донецка) и Угледара в более согласованный наступательный штурм с целью развития нового направления продвижения в Донецкой области. Разработка нового направления российского продвижения вряд ли усилит другие российские наступательные операции на востоке Украины, как кажется, отсутствие общей оперативной координации между этими отдельными наступательными операциями и расстояния между ними. Ранее ISW оценивало, что локализованное российское наступление в районе Угледара является частью более широкой попытки рассредоточить украинские силы по линии фронта в Украине и создать условия для решительного российского наступления в западной Луганской области. Российским войскам, вероятно, придется активизировать широкомасштабное наступление из района Донецка, чтобы создать оперативную слаженность между наступлениями вокруг Угледара и операциями вокруг Бахмута. ISW не замечает никаких доказательств подготовки России к такому наступлению.

"Южная ось"

Вероятно, российские войска предпочитают диверсионную и разведывательную деятельность территориям на юге Украины. Начальник Украинского пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин заявил, что российские диверсионно-разведывательные группы активизировали свою деятельность в Днепре в Херсонской области и вдоль линии фронта в Запорожской области и не пытаются захватить территорию. 31 января Генштаб Украины сообщил, что за прошедшие сутки украинские войска уничтожили по меньшей мере пять российских диверсионно-разведывательных катеров в Днепре. Российские и украинские источники не сообщали, что 31 января российские войска пятый день подряд совершали наземные атаки в Запорожской области. Эти отчеты (или их отсутствие) подтверждают предварительную оценку ISW о том, что заявления оккупационного чиновника Запорожской области Владимира Рогова о продолжающемся российском наступлении в Запорожской области, скорее всего, были преувеличены как часть российской информационной операции.

Украинские войска совершили рейд на восточный (левый) берег реки Днепр 31 января. На геолокационных снимках от 31 января видны две лодки на реке Днепр у дельтовых островов юго-западнее Херсона. Российские источники сообщили, что украинские силы ненадолго высадились поблизости и заняли позиции в жилом районе на берегу реки, прежде чем огонь русской артиллерии вынудил украинские силы покинуть восточный берег. Один российский военкор утверждал, что украинские силы разведывают российские позиции и, возможно, пытаются зафиксировать российские силы в Херсонской области, но не намерены создавать плацдарм на восточном берегу реки Днепр. Прерывистые украинские рейды на восточный берег Херсонской области продолжают демонстрировать, что у российских сил, вероятно, нет полного контроля над восточным побережьем реки Днепр, как ранее сообщал ISW.

Российские оккупационные власти продолжили работу по восстановлению российской логистической линии между Краснодарским краем и Крымом. Вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин заявил, что 31 января власти возобновили четвертый и последний пролет автомобильного моста через Керченский пролив. 26 января оккупационные власти установили третий пролет автомобильного моста. Хуснуллин повторил, что Россия планирует снова открыть Керченский мост для автомобильного движения в марте 2023 года.

31 января русские войска продолжали наносить обычные артиллерийские удары по районам Запорожской, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей.