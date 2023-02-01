Окупанти переоцінюють свої військові можливості для просування в Донецькій області, - ISW

Окупанти знову переоцінюють можливості своїх військових для просування в Донецькій області та на полі бою загалом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що маріонетка Кремля Денис Пушилін останнім часом зробив велику кількість заяв щодо просування сил РФ на Донбасі.

У звіті ISW вказують, що ватажок так званої "ДНР", ймовірно, втратив зв'язок із реальністю адже почав розмірковувати над захопленням Бахмута, яке відкриє шлях на Краматорськ і Слов'янськ, що розташовані у 40 кілометрах на північний захід.

"Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин раніше стверджував, що середня швидкість просування росіян навколо Бахмута становила близько 100 метрів на добу, і російським військам знадобилося 8 місяців, щоб просунутися з окупованої Попасної Луганської області та Світлодарська до нинішніх позицій у районі Бахмута (відстані 25 км і 22 км відповідно)", - підкреслюють фахівці.

Однак Пушилін, вперто ігнонуруючи ці дані, продовжив мріяти й про захоплення Вугледара, яке дозволить російським військам розпочати наступальні операції на Курахове, Мар’їнку та Покровськ, незважаючи на те, що російські війська не змогли захопити Мар’їнку з 17 березня 2022 року. коли Міноборони РФ неправдиво відзвітувало про захоплення населеного пункту.

Окрім цього, бойовик говорив, що Росія захопить Авдіївку, але не надав жодних пояснень, як окупанти планують прорвати майже дев’ятирічні українські укріплення навколо населеного пункту.

" Очікування Пушиліна щодо гіпотетичного захоплення Бахмуту додатково демонструють, що росіяни продовжують стикатися з проблемами в точній оцінці співвідношення часу та простору з урахуванням свого військового потенціалу", - пояснили аналітики.

Ключові висновки ISW: