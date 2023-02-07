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Українські військові пройшли навчання на зенітних установках L-70 у Литві

Фото: українські військові пройшли навчання на зенітних установках L-70 у Литві (facebook.com/kariuomene)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники протягом двох тижнів проходили навчання на зенітних установках L-70 у Литві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса у Twitter.

"Остання військова підтримка Литви для України - це кілька десятків зенітних установок Л-70 з боєприпасами. Протягом останніх двох тижнів українські інструктори в Литві брали участь у навчанні експлуатації цих гармат", - написав він.

Окрім того, Збройні сили Литви розкрили деякі подробиці з навчань українських військових. Так, наші захисники проходили підготовку до бою, знищення ворожих літаків, гелікоптерів, літаків дистанційного керованого, технічне обслуговування та дрібний ремонт.

Вони вдосконалювали свої знання з професійної тактики, регулювання та контролю дорожнього руху, використання спеціальних засобів, планування операції та захисту важливих осіб.

Тепер українські бійці повертаються додому.

Як повідомлялося раніше, литовці зібрали 6 млн євро для покупки системи ППО для України.

До того ж, президент Литви Гітанас Науседа закликав партнерів перетнути так звані "червоні лінії" та відправити Україні винищувачі.

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