Литва закупить систему ППО для України: для цього зібрали 6 млн. євро
Жителі Литви зібрали для покупки системи протиповітряної оборони для України 6 млн. євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter.
"У Литві проживає лише 3 мільйони людей, але цього тижня ми зібрали краудфандинг на 6 мільйонів євро для покупки систем протиповітряної оборони для України", - заявив він.
Він додав, що Литва буде з Україною до перемоги.
"Тут немає ознак втоми. Ми стоятимемо з Україною до перемоги", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше Ландсбергіс закликав країни ЄС відмовитися від послів Росії у своїх державах.
Додамо, що у Литві також запропонували новий формат "Рамштайну", який працюватиме над інтеграцією країн до ЄС.
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