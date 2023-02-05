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Литва закупить систему ППО для України: для цього зібрали 6 млн. євро

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Вільнюс, Неділя 05 лютого 2023 20:15
Литва закупить систему ППО для України: для цього зібрали 6 млн. євро Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Жителі Литви зібрали для покупки системи протиповітряної оборони для України 6 млн. євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter.

"У Литві проживає лише 3 мільйони людей, але цього тижня ми зібрали краудфандинг на 6 мільйонів євро для покупки систем протиповітряної оборони для України", - заявив він.

Він додав, що Литва буде з Україною до перемоги.

"Тут немає ознак втоми. Ми стоятимемо з Україною до перемоги", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Ландсбергіс закликав країни ЄС відмовитися від послів Росії у своїх державах.

Додамо, що у Литві також запропонували новий формат "Рамштайну", який працюватиме над інтеграцією країн до ЄС.

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