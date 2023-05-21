Українські військові проводять рейди на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW

Ситуація у Луганській та Харківській областях

20 травня російські війська продовжували обмежені наземні атаки в районі Кремінної. Український Генштаб повідомив, що окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки Луганської області (12 км на південь від Кремінної). Російський блогер стверджував, що війська РФ вели штурм у районі Серебрянського лісу та просувались у бік Григорівки (11 км на південь від Кремінної). Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий, 20 травня, заявив, що темпи російських штурмів на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна за останній місяць знизилися з п’яти-семи щоденних до одного.

Російські джерела стверджували, що 19 травня українські війська провели невдалі контратаки, щоб повернути втрачені позиції поблизу Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська). ISW досі не спостерігає візуального підтвердження захоплення росіянами Масютівки чи створення російського плацдарму на західному березі річки Оскіл.

Бої у Донецькій області

Українські та російські джерела повідомляли, що бої тривають на північному та південному флангах Бахмута в напрямках Іванівське (6 км на захід від Бахмута), Ступочки (13 км на південний захід від Бахмута) та Біла Гора (12 км на південний захід від Бахмута). 19 травня українські сили повідомили, що вони відбили близько чотирьох квадратних кілометрів додаткової території поблизу Бахмута, а російські джерела стверджували, що ЗСУ продовжують проводити локалізовані атаки поблизу Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута). Українські контратаки на північ, захід, і на південний захід від Бахмуту ускладнить будь-яке подальше просування Росії за Бахмут найближчим часом.

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новокалинового (8 км на північ від Авдіївки), Степового (2 км на північ від Авдіївки), Авдіївки, Північного. (5 км на захід від Авдіївки), Первомайське (11 км на південний захід від Авдіївки) та Новомихайлівка (36 км на південний захід від Авдіївки). Російський блогер заявив, що минулого тижня українські війська здійснили кілька успішних наступів на донецькому напрямку, але російські сили стабілізували фронт біля Красногорівки. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українська оборона в Мар’їнці змусила російські війська наступати на північному та південному флангах.

Українські війська завдали удару по маріупольському аеропорту в ніч на 19 травня. Деякі російські джерела припустили, що українські сили використовували ракети Storm Shadow для націлювання. Востаннє українські сили завдавали ударів по Маріуполю в лютому, до поставки далекобійних ракет. Деякі джерела припустили, що українські війська використовували наземні бомби малого діаметра (GLSDB) під час цих ударів. Російські блогери стверджували, що російська ППО перехопила дві додаткові ракети вранці 20 травня.



"Південна вісь"

19 травня The Washington Post повідомила, що український командувач оперативного угруповання військ "Херсон" Михайло Драпатий заявив, що українські сили спецоперацій проводять рейди на східному (лівому) березі Херсонської області, але не утримують там стійких позицій. Драпатий додав, що українські десантники двічі на тиждень тренуються для операцій з форсування Дніпра за допомогою катерів і понтонних мостів. Також видання зазначає, що українці почали будівництво переправ, які можна було б використовувати для транспортування важкого озброєння через річку.

Як повідомляється, Драпатий заявив, що українські сили можуть використовувати острови в дельті річки Дніпро для початку операцій на східному березі, і стверджував, що ЗСУ контролюють 90 відсотків островів. Він підкреслив той факт, що російські війська стурбовані тим, що Україна готується до активних дій на Херсонському напрямку, і що нещодавно вони почали зміцнювати свою оборону в тилу та мінувати східний берег. Заяви Драпатого загалом узгоджуються з попередніми коментарями українських офіційних осіб про триваючий, але обмежений характер українських операцій на островах у дельті та на східному березі.

The Washington Post повідомила, що російські позиції на східному березі знаходяться на відстані до 4,8 км від річки Дніпро, хоча ISW не спостерігало візуального підтвердження цієї інформації. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 травня, показують, що українські сили діють на додаткових ділянках острова Черкеського (26 км на південний захід від міста Херсона).

20 травня російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували поблизу Дорожнянки Запорізької області (7 км на південь від Гуляйполя) і досягли незначних успіхів у цьому районі. ISW не спостерігав візуального підтвердження нещодавніх досягнень України в районі Гуляйполя.