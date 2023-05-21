Украинские военные проводят рейды на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

20 мая российские войска продолжали ограниченные наземные атаки в районе Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки Луганской области (12 км к югу от Кременной). Российский блогер утверждал, что войска РФ вели штурм в районе Серебрянского леса и продвигались в сторону Григоровки (11 км к югу от Кременной). Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый, 20 мая, заявил, что темпы российских штурмов на линии Купянск-Сватово-Кременная за последний месяц снизились с пяти-семи ежедневных до одного.

Российские источники утверждали, что 19 мая украинские войска провели неудачные контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции вблизи Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска). ISW до сих пор не наблюдает визуального подтверждения захвата россиянами Масютовки или создания российского плацдарма на западном берегу реки Оскол.

Бои в Донецкой области

Украинские и российские источники сообщали, что бои продолжаются на северном и южном флангах Бахмута в направлениях Ивановское (6 км к западу от Бахмута), Ступочки (13 км к юго-западу от Бахмута) и Белая Гора (12 км к юго-западу от Бахмута). 19 мая украинские силы сообщили, что они отбили около четырех квадратных километров дополнительной территории вблизи Бахмута, а российские источники утверждали, что ВСУ продолжают проводить локализованные атаки вблизи Клищиевки (6 км юго-западнее Бахмута). Украинские контратаки к северу, западу и юго-западу от Бахмута усложнят любое дальнейшее продвижение России за Бахмут в ближайшее время.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новокалинового (8 км к северу от Авдеевки), Степного (2 км к северу от Авдеевки), Авдеевки, Северного. (5 км к западу от Авдеевки), Первомайское (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Новомихайловка (36 км к юго-западу от Авдеевки). Российский блогер заявил, что на прошлой неделе украинские войска совершили несколько успешных наступлений на донецком направлении, но российские силы стабилизировали фронт у Красногоровки. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинская оборона в Марьинке вынудила российские войска наступать на северном и южном флангах.

Украинские войска нанесли удар по мариупольскому аэропорту в ночь на 19 мая. Некоторые российские источники предположили, что украинские силы использовали ракеты Storm Shadow для нацеливания. В последний раз украинские силы наносили удары по Мариуполю в феврале, до поставки дальнобойных ракет. Некоторые источники предположили, что украинские войска использовали наземные бомбы малого диаметра (GLSDB) при этих ударах. Российские блоггеры утверждали, что российское ПВО перехватило две дополнительные ракеты утром 20 мая.



"Южная ось"

19 мая The Washington Post сообщила, что украинский командующий оперативной группировкой войск "Херсон" Михаил Драпатый заявил, что украинские силы спецопераций проводят рейды на восточном (левом) берегу Херсонской области, но не удерживают там устойчивых позиций. Драпатий добавил, что украинские десантники дважды в неделю тренируются для операций по форсированию Днепра с помощью катеров и понтонных мостов. Также издание отмечает, что украинцы начали строительство переправ, которые можно использовать для транспортировки тяжелого вооружения через реку.

Драпатый заявил, что украинские силы могут использовать острова в дельте реки Днепр для начала операций на восточном берегу, и утверждал, что ВСУ контролируют 90 процентов островов. Он подчеркнул тот факт, что российские войска обеспокоены тем, что Украина готовится к активным действиям на Херсонском направлении и недавно они начали укреплять свою оборону в тылу и минировать восточный берег. Заявления Драпатого согласуются с предварительными комментариями украинских официальных лиц о продолжающемся, но ограниченном характере украинских операций на островах в дельте и на восточном берегу.

The Washington Post сообщила, что российские позиции на восточном берегу находятся в 4,8 км от реки Днепр, хотя ISW не наблюдало визуального подтверждения этой информации. Геолокационные кадры, опубликованные 20 мая, показывают, что украинские силы действуют на дополнительных участках острова Черкесского (26 км юго-западнее Херсона).

20 мая российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали вблизи Дорожнянки Запорожской области (7 км к югу от Гуляйполя) и добились незначительных успехов в этом районе. ISW не наблюдал визуального подтверждения недавних достижений Украины в районе Гуляйполя.