Українські військові просунулися у глибину оборони ворога на Мелітопольському напрямку

Сили оборони України просунулися в глибину оборони ворога на Мелітопольському напрямку. Також удалося ліквідувати до роти окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву т.в.о директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковника Миколи Уршаловича під час брифінгу .

За його словами, на Мелітопольському напрямку особовий склад штурмових груп бригад "Гвардії наступу" у взаємодії з підрозділами ЗСУ на окремих напрямках мав успіх та просунувся в глибину оборони ворога.

"Під час проведення наступальних дій гвардійці ліквідували до роти загарбників та захопили їхні позиції, а поблизу Новопрокопівки знищили МТЛБ противника", - сказав додав Уршалович.

Ситуація на фронті

Як зазначав у ранковому звіті Інститут вивчення війни, ЗСУ просунулися по кількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях, тоді як росіяни продовжують тиснути на лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна.

Днем раніше у звіті йшлося, що українські військові утримують позиції та наступають у районі Роботиного Запорізької області. Крім того, сили оборони просунулися приблизно за п'ять кілометрів на південний схід від населеного пункту. По всій лінії фронту точаться важкі бої.

Нагадаємо, 22 серпня стало відомо, що українські захисники звільнили Роботіно Запорізької області. Буквально вчора міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що звільнення Роботиного стало можливим завдяки одній групі підрозділу ЗСУ, яка складалася з 31 бійця. Вони 18 годин повзли мінними полями.