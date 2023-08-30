Кулеба розповів, як група з 31 бійця звільняла Роботине: 18 годин повзли мінними полями

Звільнення Роботиного в Запорізькій області стало можливим завдяки одній групі підрозділу Збройних сил України, яка складалася з 31 бійця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на конференції послів Франції.

"Просто зараз ЗСУ продовжують просуватися вперед у ході контрнаступу. Це надзвичайно складно. Кількість мінних полів і фортифікацій безпрецедентна. Російські дрони, гелікоптери та літаки домінують в повітрі. Але нам поступово вдається", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що декілька днів тому українські бійці прорвали російську оборону на одній з найскладніших ділянок фронту та звільнили стратегічно важливий населений пункт Роботине.

За словами міністра, кілька місяців один український підрозділ вів безперервні штурми на цій ділянці фронту, через виснаження і втрати в якийсь момент він втратив здатність продовжувати наступ. І тоді були ухвалені "радикальні рішення" - в підрозділі змінили керівництво.

Новий командир попросив зібрати мотивованих та готових виконувати бойові завдання бійців. Була створена зведена група з 31 бійця, третина з яких не мали бойового досвіду, але всі вони мали знання і волю до перемоги.

За словами Кулеби, завдяки лідерству командирів та сержантів ця група налагодила "горизонтальні звʼязки" з суміжними підрозділами та приступила до роботи на лінії зіткнення.

"За 18 годин вони проповзали буквально на животах кілометри мінних полів, де на кожний квадратний метр росіяни поставили по шість мін. Нарешті, підрозділ дістався смуги дерев, якою розділяють фермерські поля. Всі в Україні знають це слово - "посадка". Саме у цих непомітних на картах посадках відбуваються найбільші трагедії та героїзм війни", - розповів міністр.

Таким чином підрозділ вибив звідти росіян і дві доби тримав цю позицію, допоки не підійшло підкріплення.

Згодом ця група пройшла ще 10 кілометрів з рюкзаками по 35-40 кілограмів ваги по мінних полях. Вони встигли лише коротко перевести дихання та одразу пішли на штурм укріплених російських позицій, вибили ворога звідти та протрималися до підходу основних сил.

Загалом за 40 днів цей підрозділ провів шість штурмів та дві розвідки. Група з 31 людини виконала роботу цілого батальйону, який мав би складатися десь з 400 людей. Втрати склали 7 поранених, з яких лише один тяжкий, який наступив на міну.

"Фактично, робота цієї групи зробила можливим наступ цілої бригади на Роботине та його звільнення після тижнів штурмів. Після закріплення на його флангах ми відкриваємо шлях на Токмак і, зрештою, Мелітополь та кордон з Кримом", - зазначив Кулеба.

Звільнення Роботиного

Нагадаємо, 22 серпня стало відомо, що українські захисники з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

Вже наступного дня наші оборонці підняли український прапор над селом та опублікували відповідне відео.

Зазначимо, за словами військових експертів, Роботине є головною перешкодою на шляху до другої лінії оборони ворога.

Село є одним із ключових укріпрайонів росіян на відрізку між підконтрольним Оріховим та окупованим Токмаком, який вони перетворили на фортецю на шляху до ще одного важливого вузла - Мелітополя.

Більше про тактичне значення Роботиного та як може розвиватися контрнаступ далі - читайте у матеріалі РБК-Україна.