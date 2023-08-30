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ЗСУ успішно просуваються на схід від Роботиного: карти боїв ISW

Середа 30 серпня 2023 04:56
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ЗСУ успішно просуваються на схід від Роботиного: карти боїв ISW Фото: українські війська просувають в районі Роботиного (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Українські військові утримують позиції та наступають в районі Роботиного. ЗСУ просунулися приблизно на п’ять кілометрів на південний схід від населеного пункту. По всій лінії фронту точаться важкі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні операції на Куп’янському та Лиманському напрямках, зокрема поблизу Новоєгорівки та Білогорівки.

Російські джерела стверджували, що війська РФ наступали поблизу Синьківки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Кислівки та Котлярівки.

Також, росіяни повідомляли, що українські війська вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

ЗСУ успішно просуваються на схід від Роботиного: карти боїв ISW

Бої у Донецькій області

Українські війська 29 серпня вели наступальні дії під Бахмутом і просувалися вперед. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просунулися на південь від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські війська просуваються на невизначених ділянках на Бахмутському напрямку. Російські джерела стверджували, що українські сили продовжують атакувати поблизу Кліщіївки.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки (8 км на північний захід від Бахмута) та Озарянівки (14 км на південний захід від Бахмута).

Російські війська 29 серпня вели наступальні операції на лінії Авдіївка – Донецьк. Український Генштаб повідомив, що війська РФ вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

ЗСУ успішно просуваються на схід від Роботиного: карти боїв ISWЗСУ успішно просуваються на схід від Роботиного: карти боїв ISW

"Південна вісь"

Російські та українські сили продовжували позиційні бої на адміністративному кордоні Донецької і Запорізької областей. Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов заявив, що позиційні бої тривають на південь від Великої Новосілки.

Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун повідомив, що російські війська посилили авіаудари по Старомайорському, намагаючись зменшити наступальний потенціал України.

ЗСУ успішно просуваються на схід від Роботиного: карти боїв ISW

29 серпня українські війська продовжили просування на схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області, продовжуючи утримувати позиції.

Український Генштаб повідомив, що українські сили досягли успіхів у напрямку Новоданилівки та Вербового (16 км на південний схід від Оріхова). Геолокаційні кадри, опубліковані 29 серпня, показали, що ЗСУ просунулися приблизно на п’ять кілометрів на південний схід від Роботиного.

Штупун зазначив, що українські війська продовжують утримувати позиції та вживають стабілізаційних заходів у Роботиному. Російські джерела стверджували, що на південній околиці Роботиного все ще тривають запеклі бої.

ЗСУ успішно просуваються на схід від Роботиного: карти боїв ISW

29 серпня українські війська продовжили невеликі рейди через річку Дніпро в Херсонській області. На геолокаційних кадрах, опублікованих 29 серпня, видно, як українські військовослужбовці піднімають український прапор біля Антонівського мосту на східному (лівому) березі Дніпра.

ЗСУ успішно просуваються на схід від Роботиного: карти боїв ISW

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