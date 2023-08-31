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Украинские военные продвинулись в глубину обороны врага на Мелитопольском направлении

Украина, Четверг 31 августа 2023 13:08
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Украинские военные продвинулись в глубину обороны врага на Мелитопольском направлении Фото: украинские военные продвинулись в глубину обороны врага на Мелитопольском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Силы обороны Украины продвинулись в глубину обороны врага на Мелитопольском направлении. Также удалось ликвидировать до роты оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковника Николая Уршаловича во время брифинга.

По его словам, на Мелитопольском направлении личный состав штурмовых групп бригад "Гвардии наступления" во взаимодействии с подразделениями ВСУ на отдельных направлениях имел успех и продвинулся в глубину обороны врага.

"Во время проведения наступательных действий гвардейцы ликвидировали в роту захватчиков и захватили их позиции, а вблизи Новопрокоповки уничтожили МТЛБ противника", - сказал Уршалович.

Ситуация на фронте

Как отмечал в утреннем отчете Институт изучения войны, ВСУ продвинулись по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях, тогда как россияне продолжают давить на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Днем ранее в отчете говорилось, что украинские военные удерживают позиции и наступают в районе Работино Запорожской области. Кроме того, силы обороны продвинулись примерно в пяти километрах юго-восточнее населенного пункта. По всей линии фронта идут тяжелые бои.

Напомним, 22 августа стало известно, что украинские защитники освободили Работино Запорожской области. Буквально вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что освобождение Работино стало возможным благодаря одной группе подразделения ВСУ, которая состояла из 31 бойца. Они 18 часов ползли минными полями.

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