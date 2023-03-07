Українські військові проходять навчання на IRIS-T у Німеччині (фото)

Зазначається, що німецькі військові спираються на свій досвід роботи з подібними системами, які вже були введені в ЗС Німеччини. Для цього моделюється використання системи за допомогою загальних сценаріїв.

Повідомляється, що систему озброєння IRIS-T SLM можна розгорнути проти широкого спектру загроз, включно з повітряними загрозами, такими як безпілотники, літаки, гелікоптери чи крилаті ракети.

Додамо, що система доставлена ​​в Україну, її вже використовують ЗСУ для захисту населення та критичної інфраструктури від авіаударів росіян. Вона інтегрована в існуючі системи ППО.

Нагадаємо, що в Україні більше десятка пускових установок IRIS-T.

РБК-Україна публікувало відео роботи установки IRIS-T, що ефективно збиває ворожі цілі.

До того ж, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні партію ЗРК Gepard та систему Iris-T вже найближчими тижнями.

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