Украинские военные проходят обучение на IRIS-T в Германии (фото)

Отмечается, что немецкие военные опираются на свой опыт работы с подобными системами, уже введенными в ВС Германии. Для этого моделируется использование системы с помощью общих сценариев.

Сообщается, что систему вооружения IRIS-T SLM можно развернуть против широкого спектра угроз, включая воздушные угрозы, такие как беспилотники, самолеты, вертолеты или крылатые ракеты.

Добавим, что система доставлена ​​в Украину, ее уже используют ВСУ для защиты населения и критической инфраструктуры от авиаударов россиян. Она интегрирована в существующие системы ПВО.

Напомним, что в Украине больше десятка пусковых установок IRIS-T.

РБК-Украина публиковало видео работы установки IRIS-T, которая эффективно сбивает вражеские цели.

К тому же, канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить Украине партию ЗРК Gepard и систему Iris-T уже в ближайшие недели.

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