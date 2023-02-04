Українські військові проходять навчання на території Італії

Українські військові проходять підготовку на території Італії та навчаються працювати зі складними системами озброєнь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Італії Гуїдо Крозетто, яку приводить Fattieavvenimenti.
"При постачанні складних систем озброєнь необхідно навчити тих, хто їх використовуватиме", - йдеться у заяві.
Зазначається, що підготовка в Італії розпочалася ще за часів уряду Маріо Драгі.
Інші італійські ЗМІ повідомляли, що українських військовослужбовців знайомили з тактикою спецназу, навчаючи, у тому числі техніці рейдів та підготовці диверсій. Йшлося, ймовірно, про кілька десятків українців.
Екс-глави Міноборони Лоренцо Гуеріні заявляв раніше, що в Італії проводились цільові навчальні заходи для українського персоналу, щоб зробити використання озброєнь, що відправляються, більш безпечним.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні відвідає Україну до 24 лютого - річниці початку повномасштабної війни.
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