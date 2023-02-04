Українські військові проходять навчання на території Італії

"При постачанні складних систем озброєнь необхідно навчити тих, хто їх використовуватиме", - йдеться у заяві.

Зазначається, що підготовка в Італії розпочалася ще за часів уряду Маріо Драгі.

Інші італійські ЗМІ повідомляли, що українських військовослужбовців знайомили з тактикою спецназу, навчаючи, у тому числі техніці рейдів та підготовці диверсій. Йшлося, ймовірно, про кілька десятків українців.

Екс-глави Міноборони Лоренцо Гуеріні заявляв раніше, що в Італії проводились цільові навчальні заходи для українського персоналу, щоб зробити використання озброєнь, що відправляються, більш безпечним.