UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові проходять навчання на території Італії

Фото: Міністр оборони Італії Гуїдо Крозетто (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові проходять підготовку на території Італії та навчаються працювати зі складними системами озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Італії Гуїдо Крозетто, яку приводить Fattieavvenimenti.

"При постачанні складних систем озброєнь необхідно навчити тих, хто їх використовуватиме", - йдеться у заяві.

Зазначається, що підготовка в Італії розпочалася ще за часів уряду Маріо Драгі.

Інші італійські ЗМІ повідомляли, що українських військовослужбовців знайомили з тактикою спецназу, навчаючи, у тому числі техніці рейдів та підготовці диверсій. Йшлося, ймовірно, про кілька десятків українців.

Екс-глави Міноборони Лоренцо Гуеріні заявляв раніше, що в Італії проводились цільові навчальні заходи для українського персоналу, щоб зробити використання озброєнь, що відправляються, більш безпечним.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні відвідає Україну до 24 лютого - річниці початку повномасштабної війни.

Франція та Італія прийняли остаточне рішення щодо поставки в Україну систем протиповітряної оборони SAMP/T.

Майбутній пакет військової допомоги Україні від Італії може містити зброю для захисту від російських ракетних атак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІталіяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні