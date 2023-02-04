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Украинские военные проходят обучение на территории Италии

Фото: Министр обороны Италии Гуидо Крозетто (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные проходят подготовку на территории Италии и обучаются работе со сложными системами вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Италии Гуидо Крозетто, которое приводит Fattieavvenimenti.

"При поставке сложных систем вооружений необходимо научить тех, кто будет их использовать", - говорится в заявлении.

Отмечается, что подготовка в Италии началась еще при правительстве Марио Драги.

Другие итальянские СМИ сообщали, что украинские военнослужащие знакомились с тактикой спецназа, обучая, в том числе технике рейдов и подготовке диверсий. Речь шла, вероятно, о нескольких десятках украинцев.

Экс-главы Минобороны Лоренцо Гуэрини заявлял ранее, что в Италии проводились целевые учебные мероприятия для украинского персонала, чтобы сделать использование отправляемых вооружений более безопасным.

Напомним, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони посетит Украину до 24 февраля - годовщины начала полномасштабной войны.

Франция и Италия приняли окончательное решение по поставке в Украину систем противовоздушной обороны SAMP/T.

Будущий пакет военной помощи Украине от Италии может содержать оружие для защиты от российских ракетных атак.

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