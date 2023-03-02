Українські військові проходять артилерійську підготовку в Естонії (фото)

"Окрім поставок зброї, спорядження та боєприпасів Україні, Міністерство оборони Естонії підтримує українські війська, які навчаються в Естонії стріляти з 155 мм і 122 мм гаубиць", - сказано у повідомленні.

До того ж, у Міноборони Естонії додали, що забезпечення технікою та підготовка українських бійців повинні "йти рука об руку", щоб краще підтримати нашу країну у відстоюванні її незалежності та територіальної цілісності.

Нагадаємо, нещодавно Естонія виділила новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн євро.

До того ж, уряд Естонії закликав ЄС зосередитися на якнайшвидшому придбанні боєприпасів для України, а не надсилати їх із запасів.

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