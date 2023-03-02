Украинские военные проходят артиллерийскую подготовку в Эстонии (фото)

"Помимо поставок оружия, снаряжения и боеприпасов Украине, Министерство обороны Эстонии поддерживает украинские войска, которые учатся в Эстонии стрелять из 155 мм и 122 мм гаубиц", - говорится в сообщении.

К тому же, в Минобороны Эстонии добавили, что обеспечение техникой и подготовка украинских бойцов должны "идти рука об руку", чтобы лучше поддержать нашу страну в отстаивании ее независимости и территориальной целостности.

Напомним, недавно Эстония выделила новый пакет военной помощи Украине на 400 млн евро.

К тому же, правительство Эстонии призвало ЕС сосредоточиться на скорейшем приобретении боеприпасов для Украины, а не отправлять их из запасов.

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