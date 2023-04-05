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Украинские военные "приземлили" вражеский вертолет на востоке

Новина українською →
Среда 05 апреля 2023 18:09
Украинские военные "приземлили" вражеский вертолет на востоке Фото: украинские военные "приземлили" вражеский вертолет на востоке (wikipedia)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины уничтожили очередной вражеский вертолет. "Приземлили" Ка-52 на востоке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"На восточном фронте наши воины уничтожили российский вертолет Ка-52. Выстоим и победим!", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно пограничники "приземлили" очередной российский дрон в Луганской области.

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