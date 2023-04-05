Украинские военные "приземлили" вражеский вертолет на востоке
Украинские воины уничтожили очередной вражеский вертолет. "Приземлили" Ка-52 на востоке.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"На восточном фронте наши воины уничтожили российский вертолет Ка-52. Выстоим и победим!", - пишет пресс-служба Генштаба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно пограничники "приземлили" очередной российский дрон в Луганской области.
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