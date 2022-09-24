Українські військові "приземлили" російські Су-25 та Су-30 (відео)

Українські захисники збили російський броньований штурмовик Су-25 та винищувач Су-30.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Сьогодні в районі виконання завдань, військовослужбовцями підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України було збито два російських літаки - броньований штурмовик Су-25 та багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30", - сказано в повідомленні.
Військові зазначають, що повітряний простір в смугах відповідальності знаходиться під повним контролем підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ.
Нагадаємо, що сьогодні українські бійці знищили ворожу зенітну установку ЗУ-23-2.
Окрім того, український прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.