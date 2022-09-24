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Українські військові "приземлили" російські Су-25 та Су-30 (відео)

Фото: українські військові "приземлили" два російських літаки Су-25 та Су-30 (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники збили російський броньований штурмовик Су-25 та винищувач Су-30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Сьогодні в районі виконання завдань, військовослужбовцями підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України було збито два російських літаки - броньований штурмовик Су-25 та багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30", - сказано в повідомленні.

Військові зазначають, що повітряний простір в смугах відповідальності знаходиться під повним контролем підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, що сьогодні українські бійці знищили ворожу зенітну установку ЗУ-23-2.

Окрім того, український прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею.

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Збройні сили УкраїниДесантно-штурмові війська