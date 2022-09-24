RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные "приземлили" российские Су-25 и Су-30 (видео)

Фото: украинские военные "приземлили" два российских самолета Су-25 и Су-30 (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 и истребитель Су-30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Сегодня в районе выполнения задач военнослужащими подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины были сбиты два российских самолета - бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30".

Военные отмечают, что воздушное пространство в полосах ответственности находится под полным контролем подразделений противовоздушной обороны ВСУ.

Напомним, что сегодня украинские бойцы уничтожили вражескую зенитную установку ЗУ-23-2 .

Кроме того, украинский пограничник сбил российский беспилотник антидроновым ружьем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныДесантно-штурмовые войска