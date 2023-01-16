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Українські військові прибули у США на навчання з ППО Patriot (відео)

Ілюстративне фото: українські військові прибули у США на навчання з ППО Patriot (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові прибули в Оклахому (США) для участі у навчаннях з використання системи протиракетної оборони Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша.

За його даними, до Оклахоми прибули близько 100 українських бійців. У Пентагоні для них розробили пришвидшену програму тренувань.

Як повідомляло РБК-Україна, українці будуть тренуватись у Форт-Сіллі в Оклахомі. Підготовка триватиме декілька місяців, хоча стандартний термін навчання складає від пів року до року.

Нагадаємо, у грудні США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги майже на 2 млрд доларів, в якому було анонсовано поставку першої батареї комплексу ППО Patriot для України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що зіграло вирішальну роль у передачі Patriot для України.

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