Кулеба сказав, що зіграло вирішальну роль у передачі Patriot для України

Вирішальне значення у рішенні США передати Україні батарею Patriot став візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона. Цьому також сприяла постійна робота українських дипломатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби чеському виданню Denik.cz .

Він зазначив, що це рішення Сполучених Штатів Америки для України є стратегічним, яке вплине на подальший хід війни.

"Ще кілька місяців тому це здавалося неможливим. Ми неодноразово чули "ні" від наших американських колег, але ця війна та незламність українців показали, що немає нічого неможливого, якщо працювати 24 години на добу та захищати своє життя, свободу та майбутнє. Адже сьогодні ми боремося не лише за себе, а й за свободу та безпеку Європи та світу", - говорить Кулеба.

За його словами, питання постачання Patriot було найскладнішим завданням і стало видатним досягненням української військової дипломатії.

"Терези переважив історичний візит українського президента до США. Особливі стосунки між президентом Зеленським і президентом США Байденом, а також системна, постійна робота українських дипломатів забезпечили стратегічний результат. Це важливо не лише для нашої країни, а й для всієї євроатлантичної спільноти", - акцентував Кулеба.

Міністр звернув увагу, рішення Білого дому свідчить про те, що нарешті подолано психологічний бар’єр для надання Україні необхідної зброї.

"Адже Росія використовує всі засоби та інструменти терору для досягнення своєї мети: знищення України та підкорення Європи. Я заявляв ще в грудні, що цей крок США прокладе шлях для нових поставок Patriot і нової висококласної зброї як від Вашингтона, так і від наших європейських союзників. Нещодавні рішення Парижа надати Україні колісні танки АМХ-10, а Берліна - батарею Patriot і БМП Marder підтверджують мої слова", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, що в грудні США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги майже на 2 млрд доларів, в якому було анонсовано поставку першої батареї комплексу протиракетної оборони Patriot для України.

Також ми писали про те, що Німеччина слідом за США погодилася передати Україні батарею Patriot.

Як нещодавно стало відомо, українські військові будуть навчатись використовувати ці комплекси ППО вже наступного тижня у штаті Оклахома.

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