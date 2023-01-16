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Украинские военные прибыли в США на обучение с ПВО Patriot (видео)

Иллюстративное фото: украинские военные прибыли в США на обучение с ПВО Patriot (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные прибыли в Оклахому (США) для участия в учениях по использованию системы противоракетной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Остапа Ярыша.

По его данным, в Оклахому прибыли около 100 украинских бойцов. В Пентагоне для них была разработана ускоренная программа тренировок.

Как сообщало РБК-Украина, украинцы будут тренироваться в Форт-Силле в Оклахоме. Подготовка продлится несколько месяцев, хотя стандартный срок обучения составляет от полугода до года.

Напомним, в декабре США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи почти на 2 млрд долларов, в котором была анонсирована поставка первой батареи комплекса ПВО Patriot для Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что сыграло решающую роль в передаче Patriot для Украины.

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