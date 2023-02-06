Українські військові прибули до Британії для навчання на САУ AS90 (фото)

"Тепло вітаємо український персонал, який прибув до Великобританії цими вихідними, щоб ознайомитися з AS90", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що AS90 - це броньована самохідна артилерійська

Нагадаємо, міністр оборони Британії повідомив, що українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard вже сьогодні.

До того ж, українські бійці вже відправились на навчання на комплексах ППО SAMP-T, які наша країна отримає від Франції та Італії навесні.

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