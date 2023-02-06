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Украинские военные прибыли в Британия для обучения на САУ AS90 (фото)

Фото: украинские военные прибыли в Британия для обучения на САУ AS90 (twitter.com/DefenceHQ)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники прибыли в Великобританию для обучения по использованию бронированной самоходной артиллерийской гаубицы AS90.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии.

"Тепло приветствуем украинский персонал, прибывший в Великобританию в эти выходные, чтобы ознакомиться с AS90", - говорится в сообщении.

Отметим, что AS90 - это бронированная самоходная артиллерийская

Напомним, министр обороны Британии сообщил, что украинские военные начнут обучение на танках Leopard уже сегодня.

К тому же украинские бойцы уже отправились на обучение на комплексах ПВО SAMP-T, которые наша страна получит от Франции и Италии весной.

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