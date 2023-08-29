Українські військові у Польщі пройшли курс навчання за стандартами НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що навчання проводилося на базі Центру підготовки до іноземних місій польських збройних сил у рамках багатосторонньої співпраці з представниками США, Британії, Італії та Польщі. У курсі взяли участь військовослужбовці всіх рівнів військового управління, від тактичного до стратегічного.

Протягом тижня українські військові вивчали планування та проведення заходів цивільно-військового співробітництва, основи міжнародного гуманітарного права, розглядали процес ухвалення військових рішень.

Крім того, офіцери ЗСУ навчилися основ розгортання та функціонування центрів цивільно-військової співпраці, а також переймали міжнародний досвід цивільно-військової взаємодії та захисту цивільного населення у збройних конфліктах.