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Украинские военные в Польше прошли курс обучения по стандартам НАТО

Фото: ВСУ в Польше прошли курс обучения по гражданско-военному сотрудничеству (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные в Польше прошли курс обучения по гражданско-военному сотрудничеству по стандартам НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что обучение проводилось на базе Центра подготовки к иностранным миссиям польских вооруженных сил, в рамках многостороннего сотрудничества с представителями США, Британии, Италии и Польши. В курсе приняли участие военнослужащие всех уровней военного управления, от тактического до стратегического.

В течение недели украинские военные изучали планирование и проведение мероприятий гражданско-военного сотрудничества, основы международного гуманитарного права, рассматривали процесс принятия военных решений.

Кроме того, офицеры ВСУ обучились основам развертывания и функционирования центров гражданско-военного сотрудничества, а также перенимали международный опыт гражданско-военного взаимодействия и защиты гражданского населения в вооруженных конфликтах.

Помощь Польши Украине

С началом полномасштабного вторжения РФ Польша оказывает Украине разностороннюю помощь. Так, в Польше на бронетанковом заводе Bumar-Łabędy начали ремонтировать украинские танки Т-64.

Кроме того, Польша организовала работу скрытой мастерской, которая занимается ремонтом переданных Украине САУ Krab.

Также мы писали, что Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм.

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