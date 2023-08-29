Украинские военные в Польше прошли курс обучения по стандартам НАТО

Украинские военные в Польше прошли курс обучения по гражданско-военному сотрудничеству по стандартам НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что обучение проводилось на базе Центра подготовки к иностранным миссиям польских вооруженных сил, в рамках многостороннего сотрудничества с представителями США, Британии, Италии и Польши. В курсе приняли участие военнослужащие всех уровней военного управления, от тактического до стратегического.

В течение недели украинские военные изучали планирование и проведение мероприятий гражданско-военного сотрудничества, основы международного гуманитарного права, рассматривали процесс принятия военных решений.

Кроме того, офицеры ВСУ обучились основам развертывания и функционирования центров гражданско-военного сотрудничества, а также перенимали международный опыт гражданско-военного взаимодействия и защиты гражданского населения в вооруженных конфликтах.