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Українські військові показали знищення крилатої ракети за допомогою IRIS-T (відео)

Україна, Середа 12 березня 2025 12:43
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Українські військові показали знищення крилатої ракети за допомогою IRIS-T (відео) Фото: українські військові показали знищення крилатої ракети за допомогою IRIS-T (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українська ППО знищила російську крилату ракету. Її збили за допомогою IRIS-T.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

"ЗРК IRIS-T повітряного командування "Захід" знищує російську крилату ракету", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про комплекс IRIS-T

IRIS-T - ракета класу "повітря-повітря" малої дальності, оснащена інфрачервоною головкою самонаведення, що охолоджується.

Розробка велася під керівництвом Німеччини кооперацією з 6 країн-учасниць, як заміна AIM-9 Sidewinder.

За конструкцією та компонуванням IRIS-T дуже близька до японської Тип 04 AAM-5. На основі ракети створено зенітний ракетний комплекс IRIS-T SL.

Атака РФ по Україні

Починаючи з вечора 11 березня, російські війська влаштували дроново-ракетну атаку по Україні. Под ударом були Київ, Суми, Дніпро, Кривий Ріг, Одеса.

Як пізніше з'ясувалося, окупанти атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" і більш ніж 130 дронами. ППО збила 98 російських безпілотників.

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