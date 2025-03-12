Українські військові показали знищення крилатої ракети за допомогою IRIS-T (відео)

Українська ППО знищила російську крилату ракету. Її збили за допомогою IRIS-T.

За конструкцією та компонуванням IRIS-T дуже близька до японської Тип 04 AAM-5. На основі ракети створено зенітний ракетний комплекс IRIS-T SL.

Розробка велася під керівництвом Німеччини кооперацією з 6 країн-учасниць, як заміна AIM-9 Sidewinder.

Атака РФ по Україні

Починаючи з вечора 11 березня, російські війська влаштували дроново-ракетну атаку по Україні. Под ударом були Київ, Суми, Дніпро, Кривий Ріг, Одеса.

Як пізніше з'ясувалося, окупанти атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" і більш ніж 130 дронами. ППО збила 98 російських безпілотників.

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