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Украинские военные показали уничтожение крылатой ракеты с помощью IRIS-T (видео)

Украина, Среда 12 марта 2025 12:43
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Украинские военные показали уничтожение крылатой ракеты с помощью IRIS-T (видео) Фото: украинские военные показали уничтожение крылатой ракеты с помощью IRIS-T (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинская ПВО уничтожила российскую крылатую ракету. Ее сбили с помощью IRIS-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

"ЗРК IRIS-T воздушного командования "Запад" уничтожает российскую крылатую ракету", - говорится в сообщении.

Что известно о комплексе IRIS-T

IRIS-T - ракета класса "воздух-воздух" малой дальности, оснащенная охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения.

Разработка велась под руководством Германии кооперацией из 6 стран-участниц, как замена AIM-9 Sidewinder.

По конструкции и компоновке IRIS-T очень близка к японской Тип 04 AAM-5. На основе ракеты создан зенитный ракетный комплекс IRIS-T SL.

Атака РФ по Украине

Начиная с вечера 11 марта, российские войска устроили дроново-ракетную атаку по Украине. Под ударом были Киев, Сумы, Днепр, Кривой Рог, Одесса.

Как позже выяснилось, оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и более чем 130 дронами. ПВО сбила 98 российских беспилотников.

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