Українські військові показали знищення "шахедів" за допомогою ППО "Тунгуска" (відео)

Втрати РФ і атаки дронами по Україні

Втрати Росії у війні в Україні на 23 червня склали 1270 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив близько 534 360 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 50 дронів.

Додамо, що РФ майже щодня атакує Україну дронами. Наприклад, під час масованої атаки РФ по Україні 22 червня росіяни запустили 13 безпілотників. ППО збила всі запущені ворожі дрони.

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