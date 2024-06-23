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Ще 1270 загарбників і 61 артисистема. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Неділя 23 червня 2024 07:17
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Ще 1270 загарбників і 61 артисистема. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: Сили оборони за добу ліквідували понад 1200 російських загарбників (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 22 на 23 червня, становили 1270 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 534 360 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 15 бойових броньованих машин і 61 артилерійську систему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 534 360 (+1270) осіб ліквідовано;
  • танків - 8019 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 398 (+15) од.;
  • артилерійських систем - 14 195 (+61) од.;
  • РСЗВ - 1108 (+2) од.;
  • засоби ППО - 863 (+2) од.;
  • літаків - 359 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 355 (+50) од.;
  • крилатих ракет - 2321 (+13) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 19 248 (+44) од.;
  • спеціальної техніки - 2377 (+8) од.

Ще 1270 загарбників і 61 артисистема. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

Нагадаємо, загарбники активізували штурми й атаки на Торецькому напрямку в Донецькій області.

Росіяни можуть готуватися до атак на ще одному напрямку.

В Інституті вивчення війни пояснили, чому агресор активізував штурми на сході.

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