Ще 1270 загарбників і 61 артисистема. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 22 на 23 червня, становили 1270 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 534 360 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 15 бойових броньованих машин і 61 артилерійську систему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.