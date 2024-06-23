Украинские военные показали уничтожение "шахедов" с помощью ПВО "Тунгуска" (видео)

Потери РФ и атаки дронами по Украине

Потери России в войне в Украине на 23 июня, составили 1270 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 534 360 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 50 дронов.

Добавим, что РФ почти каждый день атакует Украину дронами. Например, во время массированной атаки РФ по Украине 22 июня, россияне запустили 13 беспилотников. ПВО сбила все запущенные вражеские дроны.

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