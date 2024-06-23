Українські військові показали знищення "шахедів" за допомогою ППО "Тунгуска" (відео)

Українські військові показали, як "Тунгуска" потужно б'є по російських "шахедах", що атакують Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Він, за словами військових, забезпечує ефективне й завжди ефектне використання цієї зенітної системи ППО у боротьбі з російськими дронами-камікадзе типу "шахед", якими Росія атакує мирні міста України.

"На атмосферному відео закарбовано майстерність та хоробрість екіпажу зенітного ракетно-гарматного комплексу 2К22 "Тунгуска", - йдеться у повідомленні.

Втрати РФ і атаки дронами по Україні

Втрати Росії у війні в Україні на 23 червня склали 1270 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив близько 534 360 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 50 дронів.

Додамо, що РФ майже щодня атакує Україну дронами. Наприклад, під час масованої атаки РФ по Україні 22 червня росіяни запустили 13 безпілотників. ППО збила всі запущені ворожі дрони.

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