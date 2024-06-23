Украинские военные показали уничтожение "шахедов" с помощью ПВО "Тунгуска" (видео)

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Он, по словам военных, обеспечивает эффективное и всегда эффектное использование этой зенитной системы ПВО в борьбе с российскими дронами-камикадзе типа "шахед", которыми Россия атакует мирные города Украины.

"На атмосферном видео запечатлено мастерство и храбрость экипажа зенитного ракетно-пушечного комплекса 2К22 "Тунгуска", - говорится в сообщении.

Потери РФ и атаки дронами по Украине

Потери России в войне в Украине на 23 июня, составили 1270 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 534 360 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 50 дронов.

Добавим, что РФ почти каждый день атакует Украину дронами. Например, во время массированной атаки РФ по Украине 22 июня, россияне запустили 13 беспилотников. ПВО сбила все запущенные вражеские дроны.

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