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Украинские военные показали уничтожение "шахедов" с помощью ПВО "Тунгуска" (видео)

Воскресенье 23 июня 2024 13:27
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Украинские военные показали уничтожение "шахедов" с помощью ПВО "Тунгуска" (видео) Фото: ПВО "Тунгуска" (кадр с видео radiosvoboda.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные показали, как "Тунгуска" мощно бьет по российским "шахедам", атакующим Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На атмосферном видео запечатлено мастерство и храбрость экипажа зенитного ракетно-пушечного комплекса 2К22 "Тунгуска", - говорится в сообщении.

Он, по словам военных, обеспечивает эффективное и всегда эффектное использование этой зенитной системы ПВО в борьбе с российскими дронами-камикадзе типа "шахед", которыми Россия атакует мирные города Украины.

Потери РФ и атаки дронами по Украине

Потери России в войне в Украине на 23 июня, составили 1270 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 534 360 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 50 дронов.

Добавим, что РФ почти каждый день атакует Украину дронами. Например, во время массированной атаки РФ по Украине 22 июня, россияне запустили 13 беспилотников. ПВО сбила все запущенные вражеские дроны.

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