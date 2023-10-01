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Українські військові показали відео знищення блокпосту окупантів на напрямку Соледар-Сіверськ

Фото: ЗСУ знищили блокпост окупантів на напрямку Соледар-Сіверськ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські захисники показали процес ліквідації російських окупантів у Донецькій області на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бойову групу К2 54 ОМБр в YouTube.

Бойова група К2 із 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ показала відео, як за допомогою дронів знищила блокпост російських окупантів на напрямку Соледар-Сіверськ.

Відомо, що на приціл нічному екіпажу важких ударних дронів натрапив блокпост окупантів на одній із асфальтованих доріг. Пізніше аеророзвідка виявила найкращі місця для нанесення ураження місця, що дозволило вночі успішно та якісно виконати свою роботу.

Втрати Росії у війні 

Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби, 29 вересня, наші воїни знищили ще 470 російських терористів. З початку війни Росія втратила близько 278 130 одиниць особового складу.

Також під час нічної атаки на України, у ніч на 30 вересня, протиповітряна оборона "приземлила" 30 російських "шахедів"

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