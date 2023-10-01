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Украинские военные показали видео уничтожение блокпоста оккупантов на направлении Соледар-Северск

Фото: ВСУ уничтожили блокпост оккупантов на направлении Соледар-Северск (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские защитники показали процесс ликвидации российских оккупантов в Донецкой области на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на боевую группу К2 54 ОМБр в YouTube.

Боевая группа К2 из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ показала видео, как с помощью дронов уничтожила блокпост российских оккупантов в направлении Соледар-Северска.

Известно, что на прицел ночного экипажа тяжелых ударных дронов наткнулся блокпост оккупантов на одной из асфальтированных дорог. Позже аэроразведка обнаружила лучшие места для нанесения поражения месту, что позволило ночью успешно и качественно выполнить свою работу.

Потери России в войне

Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 29 сентября, наши воины уничтожили еще 470 российских террористов. С начала войны Россия потеряла около 278130 единиц личного состава.

Также во время ночной атаки на Украину, в ночь на 30 сентября, противовоздушная оборона "приземлила" 30 российских "шахедов".

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