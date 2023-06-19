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Украинские военные показали видео из освобожденного села Пятихатки

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Украина, Понедельник 19 июня 2023 09:59
Украинские военные показали видео из освобожденного села Пятихатки Фото: украинские военные показали видео из освобожденного села Пятихатки Запорожской области (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные показали видео из села Пятихатки Запорожской области. Его силы обороны освободили от оккупантов 18 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Сегодня, 18 июня силами 128-й Горной штурмовой бригады и 2-го ОСБ были выбиты рашисты из населенного пункта Пятихатки", - говорится в видео.

По словам военных, оккупанты убегали, бросая технику и боеприпасы, оружие.

Освобождение Пятихаток Запорожской области

Об освобождении села Пятихатки Запорожской области в понедельник, 19 июня, официально сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она добавила, что за две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях было освобождено 8 населенных пунктов.

Напомним, что 18 июня, российские войска сообщили о потере Пятихаток. Позже они опровергли эту информацию, заявив, что якобы отбили все атаки. В комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что может означать так называемая "путаница" оккупантов в ситуации с Пятихатками.

Для справки

Пятихатки – село в Украине, в Степногорской поселковой общине Васильевском районе Запорожской области.

Украинские военные показали видео из освобожденного села Пятихатки

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